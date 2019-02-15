Единственный российский хоккеист "Слована" не задумывается о будущем клуба в КХЛ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Единственный российский игрок словацкого "Слована" Егор Баранов рассказал, что сосредоточен на хоккее и не хочет задумываться о будущем клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

"Слован" идет на последнем, 12-м месте в Западной конференции, имея 33 очка после 59 игр. В ноябре 2018 года руководство КХЛ дисквалифицировало руководителей "Слована" за то, что клуб не погасил задолженность перед игроками за прошлый сезон. Также руководство лиги запретило словацкому клубу заявлять новых игроков. Позднее в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что в ближайшие месяцы клуб подпишет соглашение с новым инвестором, который должен помочь выправить финансовую ситуацию в клубе.

"Сейчас мы сосредоточены только на хоккее, я лично ничего о будущем клуба не слышал и не знаю", - сказал Баранов.

В пятницу московский ЦСКА обыграл "Слован" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. "Трудно быть собой довольным, если команда проиграла, но, несмотря на то что мы играли в три звена, несмотря на все проблемы, я думаю, что мы сегодня достаточно хороший результат показали, - отметил Баранов. - Давление, конечно, всегда есть, потому что мы играем в самой сильной лиге, но сейчас мы просто хотим выиграть три оставшиеся игры, чтобы хорошо закончить сезон".

Баранов является воспитанником московского ЦСКА, он выступает за "Слован" с 2017 года. "В какой-то момент мы решили с семьей, что я поеду за границу учиться, а так получилось, что добрался до КХЛ. Думал, что буду учиться и играть одновременно, но потом выбрал хоккей, я получил степень бакалавра в Словакии, но сейчас полностью сосредоточен на хоккее. Мне в Словакии все нравится, все хорошо, и нравится то, что мы в Москву приезжаем так часто играть. Я уже не помню себя, когда в России играл, но тут все на уровне", - рассказал 20-летний Баранов.

"Словану" в текущем сезоне КХЛ осталось провести матчи с рижским "Динамо" (18 февраля), хельсинкским "Йокеритом" (20 февраля) и "Сочи" (22 февраля).