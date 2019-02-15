Первый в 2019 году этап Гран-при по художественной гимнастике стартует в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первый в 2019 году этап серии Гран-при по художественной гимнастике стартует в субботу в московском Дворце спорта "Лужники". В соревнованиях примут участие все сильнейшие спортсменки мира, среди которых будут и лидеры сборной России - сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова.

На Гран-при выступят представительницы 29 стран, в том числе и Украины. За награды будут бороться 39 гимнасток в индивидуальной программе и групповых упражнениях - восемь национальных сборных и три команды, представляющие некоторые города России (Москва, Омск и Санкт-Петербург).

Программа на московском Гран-при не претерпит больших изменений по сравнению с прошлым годом - будут разыграны медали в индивидуальном многоборье и финалах упражнений в отдельных видах многоборья. 16 февраля пройдет квалификация "Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой", в этот день определятся финалистки в групповых упражнениях и в личном многоборье. 17 февраля станут известны победители московского этапа Гран-при в личном многоборье и групповых упражнениях, а также в отдельных видах индивидуального многоборья.

За сборную России в личных соревнованиях выступят сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова. Основным составом будет представлена российская команда в групповых упражнениях.

На Гран-при прошлого сезона золото и серебро в командах поделили сборные России и Болгарии - россиянки завоевали золото в финале с мячами и скакалками, а представительницы Болгарии - с обручами. В индивидуальном первенстве две награды высшей пробы на счету Дины Авериной, она победила в упражнениях с обручем и булавами. Финал с мячом выиграла Боряна Калейн из Болгарии, а в соревнованиях с лентой сильнейшей стала Катерина Галкина из Белоруссии. У другой российской участницы финалов - Солдатовой - два серебра в упражнениях с булавами и лентой.

В 2019 году местом проведения майского чемпионата Европы и сентябрьского чемпионата мира станет Баку.