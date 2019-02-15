Мамин: ЦСКА неважно, с кем играть в Кубке Гагарина

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московскому ЦСКА неважно, против какой команды играть в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий команды Максим Мамин.

В пятницу ЦСКА обыграл братиславский "Слован" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата.

"Мы последние несколько игр, которые остались до плей-офф, концентрируемся на своей игре, не смотрим на соперника, отрабатываем какие-то вещи, заглядывая в плей-офф, поэтому сегодня старались сделать то, что будем в плей-офф использовать. Про соперников в плей-офф пока не думал, даже таблицу не смотрел, не буду загадывать, с кем хочу играть", - сказал он.

Мамин в матче со "Слованом" забросил первую шайбу за ЦСКА в текущем сезоне, одноклубники признали его лучшим игроком встречи и вручили в раздевалке армейские фуражку и китель. "Мне просто повезло, на отскоке забил, шайба отскочила удачно, я надеюсь, что после забитой шайбы мне станет полегче", - отметил он.

Мамин выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год, став в составе команды чемпионом России и финалистом Кубка Гагарина. С 2017 по 2018 год он играл за клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида". В ноябре 2018 года он вернулся в ЦСКА, подписав соглашение до конца сезона.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 100 очков в 59 матчах. В плей-офф КХЛ армейцы могут сыграть с рижским "Динамо", "Витязем" или "Сочи". В следующем матче ЦСКА сыграет дома с подольским "Витязем" 18 февраля.