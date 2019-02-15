Женская сборная России по мини-футболу не сумела выйти в финал чемпионата Европы

ТАСС, 16 февраля. Женская сборная России проиграла команде Испании со счетом 0:5 в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Португалии.

В составе сборной Испании отличились Ванесса Сотело (18-я минута), Амелия Ромеро (20, 26), Лусия Гомес (23) и Ирене Сампер (38). Россиянки сыграют в матче за третье место турнира 17 февраля с проигравшей командой в матче между сборными Украины и Португалии. Тогда же состоится и финальная встреча.

Женский чемпионат Европы по мини-футболу впервые проходит официально под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальная стадия проводится в формате "Финала четырех". Отбор проходил в два раунда, в нем принимали участие 23 сборные.

Сборная России является серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2010, 2013) призером чемпионатов мира, который на данный момент не имеет официального статуса.