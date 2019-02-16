Матч КХЛ на открытом воздухе в Риге подарил местным болельщикам праздник и победу

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Рижское "Динамо" и одноименная команда из Минска второй год подряд провели матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе. Встреча состоялась в пятницу в Риге на специально оборудованной для этого площадке на базе спорткомплекса средней школы №84.

Подобные матчи получили название Winter Ice Break, в прошлом году победу одержало минское "Динамо" со счетом 3:2. Первые зрители начали подходить к месту проведения матча за два часа до его начала. Из Минска приехало большое количество поклонников команды гостей, и болельщики обоих клубов мирно и весело проводили время. Специально для них были организованы шаттлы из центра Риги до площадки.

На протяжении полутора часов любители хоккея могли насладиться выступлениями на сцене различных латвийских музыкальных групп, там же был расположен и большой экран для просмотра игры. Болельщиков развлекали роботы в цветах рижского "Динамо", а также талисманы обеих команд. Зайдя на фан-зону, можно было перекусить, купить различные сувениры с матча, согреться напитками. В армейских котлах варили горячий суп, которым мог бесплатно угоститься каждый желающий.

Для детей были организованы специальные спектакли и различные веселые игры. Любой желающий имел возможность украсить торт Winter Ice Break 2019, который был представлен командам в конце игры. К началу матча трибуны, вмещающие 9 500 человек, заполнились до отказа. Билеты на игру стоили €15 евро.

Во время первого перерыва на льду выступали латвийские фигуристки. Во втором - местная группа Laime Pilnga, которая в субботу будет участвовать в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение. В клипе для композиции снялся защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне, который запомнился игрой на гитаре на недавно прошедшем Матче звезд в Казани. Во время живого выступления музыкантов клип с хоккеистом в одной из ролей демонстрировали на экране.

Рижское "Динамо" продолжает борьбу за плей-офф

"Динамо" (Рига) перед началом встречи занимало девятую позицию в таблице Западной конференции, отставая от "Сочи" на два очка. Сочинцы в своем матче пятницы, который завершился на час с небольшим раньше игры в Риги, одержали гостевую победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 по буллитам. Минское "Динамо" располагалось на 11-м месте и давно потеряло шансы на попадание в плей-офф. Перед игрой нападающий рижан Брэндон Макмиллан и главный тренер Гиртс Анкипанс говорили, что этот матч может стать решающим для команды.

Перед началом встречи состоялась процедура символического вбрасывания, в которой приняли участие председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис, мэр Риги Нил Ушаков и вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. "Я хочу поблагодарить организаторов, клуб и мэрию Риги. Они устроили праздник. Всех вас хочу поблагодарить за то, что сегодня пришли поддержать свои команды", - сказал Кобылянский, обращаясь к зрителям.

Хозяева площадки владели инициативой практически на протяжении всей встречи и одержали заслуженную победу со счетом 3:1. Заброшенными шайбами отметились Гинтс Мейя (11-я минута), Оскарс Батня (24) и Андрис Джериньш (48). У проигравших отличился Олег Евенко (27). По ходу второго периода арбитры после видеопросмотра не засчитали шайбу Мэтью Майоне, так как его партнер Линус Виделль в момент броска находился в площади ворот и создавал помехи вратарю минчан Юнасу Энроту.

"Я не разочарован, что мою шайбу отменили. Был бы расстроен, если бы мы проиграли. Самое главное - добились нужного результата", - отметил Майоне в беседе с ТАСС после матча.

Энрот же провел свою последнюю встречу за минское "Динамо" в нынешнем сезоне. "Энрот уходит, он хочет продолжить сезон в Швеции. Для него это была последняя игра в текущем розыгрыше, но в будущем он планирует играть за "Динамо". Я ему могу пожелать только удачи", - сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко.

Незабываемая атмосфера праздника

Все, кто принимал участие в матче, отметили его великолепную атмосферу и организацию. "Совсем другая игра, другой лед, другие ощущения - праздник удался. Хороший матч, никто не хотел уступать. Несмотря на потери в составе, мы имели возможности забить и хорошо двигались", - сказал Сидоренко.

Майоне признался, что с нетерпением ждал матча на открытом воздухе. Ранее на профессиональном уровне в таких событиях он участия не принимал. "Это было невероятно, я очень рад принять участие в таком матче. Условия и погода были отличными, непередаваемая атмосфера, получил огромное удовольствие, не было ни холодно, ни жарко", - сказал хоккеист.

"Прекрасно, что мы можем проводить для людей такой праздник", - продолжил Анкипанс. - "Всю игру старались оказывать давление, за счет этого и выиграли, заставили соперника ошибаться. Благодарен команде за отношение и за самоотдачу, мы продолжаем бороться за плей-офф. Да, это был праздник для зрителей, но для нас самое главное, что набрали два очка".

Мэр Риги подчеркнул, что для города принимать подобные матчи является большой честью. "Встреча на открытом воздухе для Риги в новинку, организаторы второй год подряд выбрали это место для проведения такого матча, мы очень рады. Хоккей для нас - больше, чем обычная спортивная игра, это часть стиля жизни. Это праздник для болельщиков и реклама Риги, событие показывают по всему хоккейному миру, мы рады, это дает продвижение за рубежом", - отметил Ушаков.

Лучшим игроком встречи был признан Мейя. "Мне приятно получить эту награду, - признался хоккеист. - Начало было непонятное, небольшой стресс, но забросили шайбу и стали играть лучше. Было трудно адаптироваться, шайба постоянно прыгала, сложно было принимать ее, игроки часто падали".

В следующем матче рижское "Динамо" 18 февраля примет братиславский "Слован". Минчане днем ранее также на своем льду сыграют с "Сочи".