Дубль Наместникова помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 16 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Баффало" со счетом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Владислав Наместников отметился двумя голами, добавив к ним одну результативную передачу.

В составе победителей шайбы забросили Бу Ниевес (5-я минута), Йеспер Фаст (15), Джимми Веси (22), Павел Бучневич (56) и Наместников (57, 60). У проигравших дублем отметился Джефф Скиннер (21, 37).

Наместников был признан лучшим игроком матча, на его счету 19 (6 шайб + 13 передач) очков в текущем сезоне. Бучневич к голу также добил одну результативную передачу и был признан второй звездой встречи. Всего в активе нападающего в регулярном чемпионате 21 (11+10) очко. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33 по своим воротам.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 57 матчах 58 очков. "Баффало" идет 10-м с 63 очками после 57 игр. В следующем матче 17 февраля "Рейнджерс" сыграют на выезде с "Питтсбургом". "Баффало" на следующий день встретится в гостях с "Нью-Джерси".