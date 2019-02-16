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Футбол в Англии

Футболист молодежной команды "Манчестер Юнайтед" полностью вылечился от рака

Сейчас 18-летний спортсмен проходит восстановительные курсы под присмотром врачей

ТАСС, 16 февраля. Защитник молодежной команды "Манчестер Юнайтед" до 23 лет Макс Тэйлор полностью вылечился от онкологического заболевания. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что 18-летний футболист проходит восстановительный курс и находится под наблюдением специалистов.

"Я бы хотел поблагодарить клуб, который помогал мне с первого дня. Спасибо работникам онкологических центров - Кристи из HCA, Мелиссе из центра поддержки раковых больных - вы оказали мне огромную помощь. Не осмелюсь описать словами, как в преодолении болезни мне помогала семья - моя мать, отчим Мэттью, брат Джордж, моя девушка Лидия и все остальные, это была неоценимая поддержка", - сказал футболист.

Ранее Тэйлор выступал за "Манчестер Юнайтед" под фамилией Данн. В период с 2016 по 2018 годы защитник провел в молодежном первенстве чемпионата Англии (для игроков не старше 18 лет) 27 матчей. Несколько раз он попадал в заявку команды на матчи Юношеской лиги УЕФА.

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