Российский боксер Хасан Байсангуров не сумел завоевать титул чемпиона мира WBA

ТАСС, 16 февраля. Россиянин Хасан Байсангуров не сумел завоевать титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Хинкли (США, штат Миннесота) он проиграл американцу Робу Бранту техническим нокаутом в 11-м раунде.

21-летний Байсангуров впервые боксировал за титул чемпиона мира, до боя он занимал 8-е место в рейтинге WBA. Россиянин потерпел первое поражение в карьере при 17 победах (7 нокаутом). Байсангуров является двоюродным братом бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 69,9 кг Заурбека Байсангурова. Долгое время спортсмен выступал под руководством украинской промоутерской компании братьев Кличко "К2 Промоушнз".

28-летний Брант впервые защитил титул чемпиона мира WBA, завоеванный в прошлом бою в октябре 2018 года благодаря победе над японцем Рётой Муратой по очкам. В послужном списке американца теперь 25 побед (17 нокаутом) и 1 поражение. Он известен по выступлению во Всемирной боксерской суперсерии дебютного сезона, в которой проиграл в первом бою немцу Юргену Бремеру.

На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира - Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (IBF, вес до 79,38 кг).