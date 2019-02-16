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Боец ММА Харитонов доставлен в больницу после боя с Митрионом

Поединок признан несостоявшимся из-за удара в пах со стороны Митриона
Сергей Харитонов AP Photo/Gregory Payan
Описание
Сергей Харитонов
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов доставлен в больницу после прерванного поединка с американцем Мэттом Митрионом. От этом ТАСС сообщил тренер россиянина Руслан Кривуша.

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В ночь на субботу поединок Харитонова и Митриона на турнире Bellator в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) был прерван в первом раунде после удара в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся.

"Сейчас [находимся] в больнице, - сказал Кривуша. - Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль".

В активе Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений в ММА, два поединка признаны несостоявшимися. Митрион одержал 13 побед (11 досрочно), шесть раз проиграл, один бой признан несостоявшимся.

Харитонов считает случайным удар Митриона в пах во время боя в Bellator
Поединок был признан несостоявшимся после запрещенного удара американца
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