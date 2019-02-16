"Бостон" одержал четвертую победу подряд в НХЛ, обыграв "Анахайм"

ТАСС, 16 февраля. "Бостон" со счетом 3:0 обыграл "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Ноэль Аккиари (6-я минута), Джейк Дебраск (26) и Крис Вагнер (59). Голкипер "Бостона" Ярослав Галак оформил четвертый шатаут в сезоне и 46-й в карьере.

"Бостон" одержал четвертую победу подряд, "Анахайм" потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах.

В турнирной таблице Восточной конференции "Бостон" идет четвертым, на счету клуба 74 очка в 58 матчах, "Анахайм" располагается на 14-й строчке на Западе, в активе команды 53 очка в 58 играх.

В следующем матче "Бостон" в гостях сыграет с "Лос- Анджелесом" 17 февраля, "Анахайм" на своей арене примет "Вашингтон" днем позднее.