ФИФА и Катар обсудили возможность увеличения команд на ЧМ-2022 с 32 до 48

ТАСС, 16 февраля. Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино обсудил с представителями комитета по проведению и наследию чемпионата мира в Катаре возможность увеличения числа участников мирового первенства 2020 года с 32 до 48 команд. Об этом сообщает Kuwait News Agency.

Встреча Инфантино с представителями Катара прошла в пятницу в Стамбуле. Ранее сообщалось, что число команд в финальной части может быть увеличено с 32 до 48, а часть матчей могут пройти за пределами Катара.

"Я настроен оптимистично, но легко ли это? Нет, это не легко, я должен быть честным", - сказал Инфантино.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу, турнир впервые пройдет в зимний период (21 ноября - 18 декабря). На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.