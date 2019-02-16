Сборная Урала стала победителем в неофициальном медальном зачете зимних игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Команда Уральского федерального округа заняла первое место в неофициальном медальном зачете на первых зимних международных играх "Дети Азии", торжественное закрытие которых пройдет вечером 16 февраля на стадионе "Спартак" в Южно-Сахалинске. В активе уральских спортсменов 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград.

Второе место заняла команда Москвы (9-5-7), третьими финишировали спортсмены первой команды Сахалинской области (8-9-9). Лидировавшие с первого дня южнокорейские спортсмены в итоге заняли четвертое место (8-9-6).

Уральские спортсмены сумели стать первыми благодаря успешной игре своих хоккеистов, сумевших в финале взять верх над командой Сибирского федерального округа со счетом 5:0. Золото, выигранное в хоккейном турнире, стало для уральцев десятым по счету, после чего они сумели обойти москвичей.

Первые международные зимние спортивные игры "Дети Азии" проходили в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. Были разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.