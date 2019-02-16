Харитонов в будущем хотел бы провести повторный поединок с Митрионом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов готов в будущем провести повторный поединок с американцем Мэттом Митрионом. От этом ТАСС сообщил тренер россиянина Руслан Кривуша.

В субботу поединок Харитонова и Митриона на турнире Bellator был прерван в первом раунде после удара в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу.

"Сергей был отлично готов к Митриону. Жаль, что подобное произошло. В будущем мы, конечно, хотели бы провести этот поединок", - сказал Кривуша.

"Сергей сейчас попытался ходить, но болевые ощущения остаются. Посмотрим, что скажут врачи", - добавил специалист.

В активе Харитонова 28 побед (16 нокаутом) и шесть поражений в ММА. Митрион провел 19 боев, одержав 13 побед при шести поражениях.