Россиянка Гунина выиграла шахматный турнир в Сент-Луисе

ТАСС, 16 февраля. Российская шахматистка Валентина Гунина сыграла вничью с соотечественницей Александрой Костенюк и заняла первое место на международном турнире в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

После девяти туров Гунина набрала 7 очков. Второе место заняла Костенюк (6,5), на третьей строчке расположилась представительница США Ирина Круш (5,5).

Гунина является чемпионкой мира по блицу (2012 год), а также победительницей первенства Европы (2018). На данный момент российская шахматистка занимает 11-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Сент-Луисе проходил с 7 по 16 февраля. Призовой фонд соревнований составил $150 тыс.