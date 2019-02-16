Цементные работы на стадионе ЧМ-2022 "Аль-Тумама" полностью завершены

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бетонные работы по укладке основания стадиона чемпионата мира по футболу 2022 года "Аль-Тумама" в Дохе полностью завершены. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль- Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

"На строящемся к чемпионату мира 2022 года стадионе "Аль-Тумама" полностью завершены бетонные работы. Продолжается монтаж металлоконструкций и кровли. Также началась подготовка по установке лифта", - сказали в пресс- службе.

Арена "Аль-Тумама" в Дохе будет рассчитана на 40 тысяч зрителей и выполнена в форме традиционной кружевной арабской тюбетейки, которая называется гахфия. Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей.