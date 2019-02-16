Клубы НХЛ "Филадельфия" и "Эдмонтон" совершили обмен голкиперами

ТАСС, 16 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" обменял канадского вратаря Кэма Тальбо в "Филадельфию" на американского голкипера Энтони Столарза. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс- службы клубов.

В текущем сезоне 31-летний Тальбо провел 28 матчей, в которых одержал 10 побед, пропуская в среднем 3,36 шайбы за игру и отражая 89,3% бросков. Его контракт с зарплатой $4,1 млн рассчитан до конца нынешнего сезона. Тальбо, который является чемпионом мира 2016 года в составе сборной Канады, станет восьмым вратарем, который был заигран за "Филадельфию" в этом сезоне.

25-летний Столарз принял участие в десяти встречах, одержал четыре победы, пропуская в среднем 3,33 шайбы за игру и отражая 90,2% бросокв. Его контракт с окладом $971 тыс. истекает летом нынешнего года.

"Филадельфия" занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 49 очков после 57 матчей. "Эдмонтон" идет 13-м на Западе, имея в активе 53 очка после 57 встреч.