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Бойцу ММА Харитонову диагностирована гематома от удара Митриона в пах

Поединок Харитонова и Митриона был прерван в первом раунде и признан несостоявшимся
Сергей Харитонов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля Сергею Харитонову диагностирована гематома после удара в пах от американца Мэтта Митриона во время боя в Bellator. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

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Поединок американской организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу.

"Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.

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