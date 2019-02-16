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Гаджиев: боец ММА Митрион неумышленно ударил в пах Харитонову

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев Владимир Гердо/ТАСС
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Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Удар американского бойца Мэтта Митриона в пах россиянину Сергею Харитонову во время боя в Bellator был неумышленным. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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Поединок американской организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу, где ему была диагностирована гематома.

"Митрион, судя по стойке, видимо, хотел использовать стиль карате. Не думаю, что он хотел сорвать бой, поэтому вряд ли удар был намеренным", - сказал Гаджиев.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.

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