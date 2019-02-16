Звезды хоккея СССР приняли участие в турнире на кубок генпрокурора России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Звезды отечественного хоккея, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр, а также обладатели Кубка Стэнли приняли в субботу участие в турнире по хоккею на Кубок генерального прокурора России. Турнир проводится впервые и посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации.

Открывая турнир в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА в Москве, генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что рад приветствовать всех собравшихся на этом масштабном спортивном событии. По его словам, турнир направлен на возрождение спортивных традиций, поскольку многие прокуроры занимаются спортом, регулярно проводятся спартакиады работников органов прокуратуры.

"Сегодняшний праздник является итогом и продолжением этих традиций", - отметил Чайка. Он подчеркнул, что многие успехи профессиональные хоккеисты достигли в ходе жесткой, бескомпромиссной, а порой и жестокой борьбы. "Уверен, что те волевые качества характера, которые они оттачивают, необходимы и прокурорам", - заметил Чайка, пожелав всем красивой борьбы и удачи.

Участников турнира также приветствовали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент хоккейного клуба "Легенды хоккея СССР" Александр Якушев. "Хочу поблагодарить вас за то, что вы любите хоккей и не просто любите, а занимаетесь им", - сказал, обращаясь к прокурорам, Якушев.

Звезды на погонах и на льду

Турнир, который будет проходить в течение дня, открылся гала-матчем, в котором встретились сборные из числа руководящих работников прокуратуры и легенд отечественного хоккея. На лед вместе с прокурорами вышли хоккеисты Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Валерий Каменский, Илья Бякин, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Владимир Лутченко, Сергей Бабинов, Виктор Шалимов, Игорь Болдин, Виталий Прохоров. Для того, чтобы силы были равны, звезды хоккея были распределены между двумя командами турнира - "красными" и "белыми".

Первая шайба влетела в ворота "красных" на восьмой минуте первого периода - ее забросил капитан команды "белых" прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов. Лишь на пятой минуте второго периода "красным" удалось забросить ответную шайбу - ее автором с передачи Сергея Федорова и заместителя прокурора Москвы Юрия Катасонова стал прокурор Курской области Алексей Цуканов. В третьем периоде "красные" вышли вперед, шайбу с передачи трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова забросил зампрокурора Москвы Юрий Катасонов, а спустя минуту с передачи трехкратного чемпиона мира и Европы Сергея Шепелева голом отметился и первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков.

Но "белым" удалось сократить разрыв - автором этой заброшенной шайбы стал зампрокурора Иркутской области Андрей Некрасов. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды "красных".

В турнире на кубок генпрокурора России участвуют восемь команд: две команды от Генеральной прокуратуры и сборные прокуратур Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального федеральных округов.