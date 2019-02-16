Сахалин будет снова претендовать на проведение зимних игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сахалинская область в будущем будет снова претендовать на проведение зимних игр "Дети Азии". Об этом в субботу сообщил журналистам президент Международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко.

"Зимние виды спорта в Азии так сильно развиваются, что Игры нужно проводить каждые два года. <...> Есть запросы и от регионов России, и от нескольких стран, в том числе, удивительно, но и ОАЭ претендуют на то, чтобы провести Игры по зимним видам. Сахалин тоже хочет снова, и я уверен, что на сегодня это лучшее место, где нужно проводить", - сказал Глушко.

Он добавил, что регламент позволяет Сахалину повторно стать столицей Игр. Он уточнил, что следующие зимние игры "Дети Азии" состоятся в 2021 году, а о месте их проведения будет объявлено через месяц.

Намерение Сахалинской области вновь претендовать на право проведения этих соревнований подтвердил журналистам и врио губернатора области Валерий Лимаренко. "Будем", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Первые международные зимние игры "Дети Азии" проходили в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. Были разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.