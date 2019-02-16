СМИ: российский боксер Поветкин может встретиться с Усиком 18 мая в Чикаго

ТАСС, 16 февраля. Российский боксер Александр Поветкин может провести следующий бой против украинца Александра Усика 18 мая в США. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

По информации источника, Усик, являющийся абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,71 кг, планирует подняться в супертяжелый вес и повторить свое достижение в более высокой категории. Украинский боксер отправился в США, где проведет подготовку. Организацией возможного поединка займется промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн. Планируется, что бой Поветкина и Усика пройдет 18 мая в Чикаго.

Поветкин в сентябре прошлого года проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. 39-летний россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Усик в ноябре минувшего года защитил звание абсолютного чемпиона мира, выиграв у британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде. На профессиональном ринге на счету 32-летнего украинца 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. На любительском уровне Усик, как и Поветкин, становился чемпионом Олимпийских игр 2012 года, а также по разу выигрывал чемпионаты Европы (2008) и мира (2011).