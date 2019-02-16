Фурсенко: заявка Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов должна победить

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заявка Российского футбольного союза на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге должна победить. Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

"Лига чемпионов является одним из крупнейших и популярнейших соревнований в мире. УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион. Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два - это "Альянц-Арена" в Мюнхене и стадион "Санкт-Петербург". Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее", - отметил Фурсенко.

"На Кубке конфедераций, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная, мы можем принять до 70-75 тысяч зрителей. К тому же Санкт-Петербург привлекает огромную армию туристов. По этому набору параметров, мне кажется, мы должны выиграть", - добавил Фурсенко.

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. РФС 1 ноября выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга. Заявки на проведение финала должны были быть отправлены в УЕФА до 15 февраля. Место проведения будет названо на заседании исполкома УЕФА, которое пройдет 29 мая в Баку, также на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 претендует немецкий Мюнхен ("Альянц-Арена").