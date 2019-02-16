Билеты на этап серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве раскупили за 10 минут

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Билеты на московский этап серии Гран-при по художественной гимнастике были раскуплены за 10 минут. Об этом в приветственной речи гостям и участникам турнира рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Московский этап Гран-при, проходящий в "Лужниках", является первым международным стартом нового сезона. В рамках соревнований также проходит турнир "Кубок чемпионок "Газпром" им. Алины Кабаевой".

"Я счастлива, что в очередной раз у нас в Москве проходят первые в этом году соревнования серии Гран-при, они уже много лет открывают сезон художественной гимнастики в мире, - сказала Винер-Усманова. - В этот раз, как и всегда, приехало очень много стран, очень много участниц индивидуальных соревнований, а также юниорок, которые выступают здесь в преддверии чемпионата мира. Он пройдет впервые в истории, и это произойдет в Москве".

"Сегодня у нас стартует "Кубок чемпионок", который курирует Алина Кабаева - гимнастка-легенда, - продолжила Винер-Усманова. - Мы с ней очень старались, чтобы художественная гимнастика стала таким популярным видом спорта, в котором билеты исчезают в интернете за десять минут - это очень приятно, очень почетно. Мы обязаны трудиться и стараться, чтобы наша страна, чтобы флаг России всегда был на достойном месте, и чтобы в честь наших спортсменок играл гимн также, как в честь президентов стран".

Соревнования завершатся 17 февраля.