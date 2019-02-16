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Гамба: Путин находится в хорошей физической форме

В четверг Путин провел тренировку с российскими дзюдоистами, в ходе которой получил небольшую травму
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© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин находится в хорошей физической форме. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.

В четверг Путин провел тренировку с российскими дзюдоистами, в ходе которой получил небольшую травму. Как рассказал сам президент, он немного содрал ноготь.

"Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами - Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними, - сказал Гамба. - Мы спаррингуемся с ним иногда - стараемся аккуратно, конечно. Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки, ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удается тай-отоси (передняя подножка). В дзюдо ему присущ атакующий стиль".

"Да, он повредил палец - но он же мужчина, такие вещи для нас не проблема, затейпировали и продолжили работу. Он в хорошей форме. Путин - тренер нашей команды, все знают - он рядом. Он приезжает к нам, когда может, для нашей команды такая поддержка бесценна", - добавил собеседник агентства.

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