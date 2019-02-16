СМИ: автомобиль с супругой и детьми футболиста "Интера" Икарди забросали камнями

ТАСС, 16 февраля. Автомобиль футболиста итальянского "Интера" Мауро Икарди с женой Вандой Нарой и их детьми забросали камнями, когда они проезжали рядом с домашним стадионом миланского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Football Italia.

Инцидент произошел утром 16 февраля, когда Нара, находившаяся за рулем машины, проезжала рядом с домашней ареной "Интера", при этом на заднем сиденье были дети. В результате происшествия никто не пострадал.

По сообщениям итальянских СМИ, инцидент может быть связан с проблемами в переговорах о новом контракте между игроком и руководством клуба, который истекает 30 июня 2021 года. В срыве переговоров обвиняют жену футболиста, которая также является агентом Икарди. На этой неделе 25-летний аргентинец был лишен капитанской повязки, причины такого решения не разглашались. Позднее игрок не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с австрийским "Рапидом" (1:0).

Икарди перешел в "Интер" летом 2013 года из итальянской "Сампдории". В составе миланского клуба аргентинец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, также Икарди был признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2017/18. Всего аргентинец провел за миланский клуб 210 матчей, в которых забил 122 мяча.