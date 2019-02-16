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Толкачева: российские "групповички" выступили на московском Гран- при обновленным составом

Сборная России в групповых упражнениях на турнире, проходящем в "Лужниках", стала первой в многоборье с результатом 43,850 балла

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях выступила на московском этапе серии Гран-при в обновленном составе, поэтому командой было допущено несколько ошибок. Таким мнением с журналистами поделилась олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Мария Толкачева.

Сборная России в групповых упражнениях на турнире, проходящем в "Лужниках", стала первой в многоборье с результатом 43,850 балла. Второе место заняла команда Японии (39,500), третье - сборная Узбекистана (37,550).

"Сейчас у нас новый состав, много молодых девочек, для которых такой крупный старт - первый в карьере. Сегодня не все получилось, ошибок, к сожалению, было немало. Но мы много работаем и готовы их исправлять", - заявила Толкачева журналистам.

Соревнования завершатся 17 февраля.

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