СМИ: Харитонов и Митрион получат гонорары за прерванный бой в Bellator

ТАСС, 16 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и Мэтт Митрион получат гонорары за бой на турнире Bellator 215, который был признан несостоявшимся из-за удара в пах со стороны американца. Об этом сообщает портал MMAJunkie.

Поединок американской организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу, где ему была диагностирована гематома.

"Bellator сообщил MMAJunkie, что Мэтту Митриону и Сергею Харитонову будут выплачены деньги после выступления на Bellator 215", - говорится в сообщении. Размер гонораров не уточняется.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.