Хоккеисты "Барыса" досрочно выиграли дивизион Чернышева в КХЛ

ТАСС, 16 февраля. Астанинский "Барыс" уступил омскому "Авангарду" со счетом 1:2 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но гарантировал себе первое место в дивизионе Чернышева.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Виктор Сведберг (12-я минута), у проигравших отличился Никита Пивцакин (49). В конце первого периода после столкновения перед воротами "Авангарда" завязалась драка. В результате форвард "Авангарда" Кирилл Петров и нападающий "Барыса" Павел Акользин были наказаны на пять минут за драку. Также на две минуты были удалены защитник омской команды Алексей Бондарев и нападающий клуба из Астаны Дмитрий Шевченко.

"Барыс" обеспечил себе победу в дивизионе Чернышева, хоккеисты из Астаны занимают второе место в Восточной конференции, имея 84 очка после 59 игр. "Авангард" является ближайшим преследователем клуба из Астаны по дивизиону, набрав 81 очко после 61 матча и занимая четвертую строчку на Востоке. Омская команда лишилась шансов догнать "Барыс" за единственный оставшийся матч в регулярном чемпионате. Победа в своем дивизионе гарантирует команде первый или второй номера посева в плей-офф.

В следующем матче 18 февраля "Барыс" сыграет с владивостокским "Адмиралом" в гостях, а "Авангард" проведет свой последний матч в регулярном сезоне на домашней площадке с новосибирской "Сибирью" 22 февраля.

В других матчах дня "Адмирал" в серии буллитов победил дома уфимский "Салават Юлаев" - 3:2, а хабаровский "Амур" в овертайме домашнего матча обыграл "Сибирь" со счетом 3:2.