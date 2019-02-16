Джонс: сборная России показала организованную игру в матче с бельгийцами на ЧЕ

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Россияне в матче чемпионата Европы по регби против команды Бельгии продемонстрировали прогресс, показав очень жесткую и организованную игру. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Лин Джонс.

В субботу сборная России в Сочи обыграла бельгийцев со счетом 64:7 в матче второго тура европейского первенства. В первом туре россияне 10 февраля проиграли испанцам со счетом 14:16.

"Я очень рад тому, как сегодня играла команда. Когда будем играть на чемпионате мира (пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября - прим. ТАСС), мы должны быть сильными, физически готовыми и показывать организованную игру, это все то, что мы увидели сегодня, - заявил валлийский специалист. - На прошлой неделе мы хорошо играли с Испанией, но это была наша первая игра за несколько последних месяцев, и у нас не получилось выиграть. Тогда мы выглядели хорошо, как и сегодня, а значит, мы движемся в правильном направлении".

"Против сборной Бельгии мы показали контактную, жесткую игру, заставляли их отходить назад и не давали им играть, что очень приятно. Мы много работаем над контролем мяча, чтобы не зарабатывать глупые штрафные, не отдавать мяч, и сегодня это получилось. Также сегодня понравилась самоотдача и настрой команды. На следующей неделе команда уйдет на заслуженный отдых, после чего мы начнем сборы для подготовки к матчам против Германии, Румынии и Грузии", - добавил тренер.

Джонс был назначен на пост главного тренера сборной России 3 августа 2018 года. Ранее он работал с валлийскими командами, клубом из ОАЭ и второй сборной Намибии.

Чемпионат Европы проходит в формате однокругового турнира, участие принимают сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. Чемпион Европы определится 17 марта по итогам пяти сыгранных туров. В активе российской команды 6 очков, она занимает первое место в группе, соперники проведут матчи второго тура позднее. Следующий матч сборная России проведет 2 марта в гостях с командой Германии.