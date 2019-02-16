Российские бадминтонисты проиграли немцам в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 16 февраля. Сборная России по бадминтону уступила команде Германии в матче 1/2 финала чемпионата Европы среди смешанных команд и заняла на турнире третье место. Соревнования проходят в Копенгагене.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу сборной Германии. Единственное очко российской команде принес Владимир Мальков, обыгравший Кая Шефера (21:13, 14:21, 21:16).

Ранее команды встречались на групповом этапе, где россияне одержали победу со счетом 5-0.

В финале немцы сыграют с победителем встречи между командами Дании и Нидерландов. Решающий матч состоится в воскресенье.