Американец Джонсон отдаст сопернику весь свой гонорар за перевес перед турниром ACA 92

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Американский боец ММА Тони Джонсон отдаст весь свой гонорар сопернику эстонцу Денису Смолдареву из-за перевеса. Об этом ТАСС сообщили в Absolute Championship Akhmat (ACA).

Джонсон ранее показал вес 124 кг, не уложившись в лимит весовой категории. Вес Смолдарева - 118,9 кг.

"Смолдарев хотел отказаться от поединка. Однако Джонсон сказал, что отдаст сопернику весь свой гонорар, лишь бы бой состоялся", - сказал собеседник агентства.

При этом Джонсон накинулся на своего соперника еще на официальной церемонии взвешивания, планируя устроить потасовку. Но служба безопасности предотвратила конфликт.

Турнир ACA 92 пройдет в Варшаве 16 февраля. На счету Смолдарева 13 побед и четыре поражения. В активе Джонсона 12 побед и четыре поражения.