Сборная России прибыла в Москву с Юношеского олимпийского фестиваля в Сараеве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России прибыла в Москву с Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходил в столице Боснии и Герцеговины Сараеве.

Российская команда заняла шестое место в медальном зачете турнира, завоевав 12 медалей. Два золота принесли нашей команде фигуристы Анна Щербакова и Илья Яблоков. По две серебряные медали завоевали шорт-трекист Владимир Балбеков, ставший вторым на дистанциях 1000 и 1500 метров, и лыжница Алена Баранова, показавшая второй результат в гонке свободным стилем на дистанции 5 км и в спринте классическим стилем. Также серебро в активе лыжника Артема Максимова (спринт классическим стилем), горнолыжника Никиты Казазаева (гигантский слалом) и сборной России по лыжным гонкам (смешанная эстафета 4 по 5 км).

Бронза на счету биатлонистов Ильи Анисимова (спринт) и Софьи Цыплухиной (индивидуальная гонка), а также лыжника Сергея Волкова (спринт классическим стилем).

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Норвегии (6 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей), второй стала команда Швейцарии (5-5-2), третье место осталось за французами (4-3-4).

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершился 15 февраля. В этом году в Сараеве приняли участие более 900 спортсменов из 46 стран мира в восьми видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт- треке, сноуборде, хоккее и керлинге.

Все как у взрослых

За полчаса до появления спортсменов в аэропорту Шереметьево у выхода из зоны таможенного контроля выстроились молодые люди в футболках олимпийской команды России, вооруженные флагами и шарфами. Вокруг этих парней потихоньку собирались люди, многие задавали вопрос, кого встречают. Ребята говорили, что встречают юных спортсменов, будущих чемпионов. Прохожие, в том числе иностранцы, оставались посмотреть и поприветствовать атлетов.

Собралось несколько десятков человек: болельщики, родные и близкие, зеваки. Выход спортсменов к болельщикам был заранее распланирован. Первыми вышли к публике медалисты, возглавляли колонну триумфаторов обладатели золотых медалей - 15-летний Илья Яблоков и 14-летняя Анна Щербакова, которая в 2018 году победила на двух этапах юниорского Гран-при, а также выиграла чемпионат России. За исключением Щербаковой, которая приветливо помахала в камеру и улыбалась болельщикам, российские юниоры немного смутились и даже поразились, увидев баннеры и телекамеры. Не зная, как быть в такой ситуации, они быстро прошли мимо и покинули аэропорт, кроме того, некоторым спортсменам нужно было успеть на другой самолет.

Несмотря на усталость от насыщенной спортивной программы и утомление от перелета, ребята пребывали в хорошем расположении духа. Их встречали громкими кричалками "Россия", "Поздравляем" и "С возвращением".

При этом на лицах членов команды России можно было увидеть и небольшую тоску, видимо, по тому, что праздник юношеского спорта в сердце Боснии и Герцеговины завершен. Но и мы, болельщики и зрители, тоже испытываем эту легкую грусть, когда смотрим церемонию закрытия Олимпийских игр или во время награждения команды после победы в финальном матче. Это и есть то, что заставляет нас любить спорт, - желание, чтобы это продолжалось, чтобы мы могли продолжать радоваться, переживать и быть счастливыми после побед любимых спортсменов. У российских юниоров, которые в субботу застенчиво выходили из аэропорта, будет яркое и насыщенное победами будущее, а мы будем переживать за них и радоваться вместе с ними их успехам.