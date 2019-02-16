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Российский скелетонист Третьяков стал первым на этапе Кубка мира в США

Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс, третьим стал южнокореец Юн Сун Бин
Александр Третьяков EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 16 февраля. Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Спортсмен по итогам двух попыток показал результат 1 минута 47,19 секунды. Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,14 секунды), третьим стал южнокореец Юн Сун Бин (+0,25). Россиянин Никита Трегубов занял четвертое место (+0,56), Владислав Марченков - 14-е (+2,00).

В общем зачете Кубка мира Третьяков вышел на первое место, набрав 1269 очков, вторым идет Юн Сун Бин (1245), третьим - Трегубов (1161).

Последние два этапа сезона пройдут в Калгари. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в Кёнигзее. С 23 по 24 февраля состоится заключительный этап Кубка мира.

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