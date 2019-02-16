"Торпедо" обыграло "Сибирь" и гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 февраля. Нижегородское "Торпедо" обыграло новосибирскую "Сибирь" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировало себе участие в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Денис Паршин (1-я минута), Роберт Саболич (27), Данил Веряев (31), Антон Шенфельд (33) и Эндрю Кейлоф (42). У проигравших отличились Егор Миловзоров (8), Николай Демидов (36) и Дмитрий Саюстов (43).

"Торпедо" одержало победу во второй игре подряд, "Сибирь" продлила серию поражений до трех матчей. Команды сыграли между собой дважды в текущем сезоне, оба раза победили нижегородцы.

"Торпедо" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 60 матчах, клуб опережает занимающую девятое место "Сибирь" на 8 очков, обеим командам осталось провести по две игры. Новосибирцы сохраняют шансы на выход в плей-офф, отставание от челябинского "Трактора", идущего на Востоке восьмым, составляет 4 очка.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с челябинским "Трактором" 20 февраля, в тот же день "Сибирь" дома встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".