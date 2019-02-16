Дина Аверина рада возможности снова выступать перед публикой на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Авирина рада, что новый сезон наступил, и она снова может выступать перед публикой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве.

В субботу Дина Аверина стала победительницей в многоборье с результатом 84,20 балла, второй стала ее сестра Арина Аверина (79,95), третье место у еще одной россиянки Александры Солдатовой (79,90).

"Я всегда к себе строга и могу сказать, что получилось не все, - рассказала спортсменка. - Но мы будем работать, будем стараться. Я очень рада, что наконец-то вышла и показала новую программу, я опять получала эмоции от выступлений - я обожаю выступать, обожаю показывать свои программы. Мне этого не хватало".

Этап Гран-при в Москве завершится 17 февраля.