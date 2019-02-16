Волнение сказалось на результате гимнастки Арины Авериной на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Авирина считает, что волнение первого старта сезона сказалось на ее выступлении в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Победительницей стала ее сестра Дина Аверина с результатом 84,20 балла, Арина заняла второе место (79,95), третьей стала еще одна россиянка Александра Солдатова (79,90).

"Многое, что мы хотели показать, сегодня не получилось, но мы будем работать, чтобы все-таки показать свой максимум. Я думаю, что сказались и волнение, и недоработка программ. Но благодаря Ирине Александровне [Винер- Усмановой] некоторые виды у меня получились неплохо", - рассказала Аверина.

Этап Гран-при в Москве завершится 17 февраля.