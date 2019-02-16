Немецкая биатлонистка Херрман выиграла гонку преследования на этапе КМ в США

ТАСС, 16 февраля. Немка Дениз Херрман заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Дистанцию 10 км спортсменка преодолела за 28 минут 3,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Второе место заняла ее соотечественница Франциска Хильдебранд (отставание 4,2 секунды; 1 промах), третьей стала финка Кайса Мякяряйнен (+16,5; 3). Россиянка Ульяна Кайшева стала 11-й (+1.28,8; 0), Маргарита Васильева - 15-й (+1.54,8), Лейсан Бикташева - 49-й (+5.08,4; 4).

В общем зачете Кубка мира на первое место вышла итальянка Лиза Виттоцци (713 очков), опередив соотечественницу Доротею Вирер (706). Третьей идет норвежка Марте Олсбу Рёйселанн (640). В зачете гонок преследования лидерство сохранила Вирер (277), второе место занимает Виттоцци (270), третье - Мякяряйнен (228).

Мужчины гонку преследования проведут в ночь на воскресенье по московскому времени. Этап Кубка мира в США завершится 17 февраля.