Тренер Чабан считает, что этап КМ в США прошел успешно для российских скелетонистов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде стал успешным для российских скелетонистов. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Данил Чабан.

В пятницу этап в Лейк-Плэсиде выиграла Елена Никитина, в субботу здесь победу одержал Александр Третьяков.

"Выступили хорошо, - сказал Чабан. - У нас здесь получилась небольшая тренировочная неделя, на которой мы могли покататься, спортсмены схватили быстрее трассу. Соревнования показали, что могут бороться и девочки, и мужчины, есть перспектива. Конечно, это успешный этап".

В общем зачете Кубка мира Третьяков вышел на первое место, вторым идет южнокореец Юн Сун Бин. "У Третьякова была принципиальная позиция с корейцем, он проигрывал одно очко в общем зачете. Он смог прибавить", - добавил собеседник агентства.

Последние два этапа сезона пройдут в Калгари. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в Кёнигзее. С 23 по 24 февраля состоится заключительный этап Кубка мира.