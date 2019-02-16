Тренер сборной России по фристайлу доволен выступлением команды на этапе КМ в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов остался доволен выступлением команды на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в Москве. Об этом специалист рассказал ТАСС.

В субботу золотую медаль московского этапа завоевал Станислав Никитин. Павел Кротов занял четвертое место, Максим Буров стал седьмым, Илья Буров - 10-м, Руслан Катманов - 13-м, Вадим Хакимов - 15-м, Егор Кузьмин - 18-м, Даниил Вагин - 24-м, Василий Хлопотин - 28-м.

"Результатом доволен, хотя ребятам немного не удалось сегодня реализовать весь потенциал, ошибки допустили. Радует, что у нас довольно сильная и ровная команда, что наши парни основной четверкой соревнуются и друг с другом, и если не один, так другой победит. Они друг друга поддерживают, за счет этого в команде сложился очень хороший климат", - отметил Долгов.

В женских соревнованиях россиянка Любовь Никитина заняла шестое место, Софья Алексеева - 13-е, Кристина Спиридонова - 15-е. "У девочек выступление сегодня немного не удалось, но ничего страшного. В целом всей команде поставлю оценку хорошо, - добавил Долгов. - Следующий старт у нас в Минске, на этап в Китае мы не поедем, дальше у нас Универсиада".

Третий этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Минске 23 февраля.