Победитель этапа Кубка мира по фристайлу Никитин не обращал внимания на соперников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Победитель московского этапа Кубка мира по лыжной акробатике фристайлист Станислав Никитин концентрировался только на своих прыжках и не обращал внимания на выступления соперников. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

На этапе Кубка мира в Москве Никитин получил 128,96 балла. Второе место занял китаец Ван Синьди (123,08), третьим стал швейцарец Ной Рот (119,91).

"Заключительный прыжок был запланированным, - сказал Никитин. - Я понял, что ребята прыгнули довольно-таки неплохо, что мне нужно сделать сильный прыжок и сделать его достаточно хорошо. Я постарался и сделал его отлично, очень доволен собой сегодня. Я ни на кого не смотрел, просто думал о том, что мне нужно сделать".

Никитин отметил высокий уровень соревнований в Москве. "Все отлично, трамплин отличный, погода вполне хорошая, ветра нет, и все замечательно, - сказал спортсмен. - На этапе Кубка мира в США было больше народа, но в плане атмосферы и шоу - только в Москве такое делают".

Для 23-летнего Никитина это первая победа на этапах Кубка мира, ранее россиянин трижды завоевывал бронзу. Спортсмен выступает на этапе Кубка мира в Москве в четвертый раз, в предыдущие годы он становился третьим, 11-м и 12-м.