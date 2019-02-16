Тренер Понгильский: Никитин должен обрести уверенность после победы на этапе КМ в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Станислав Никитин обретет уверенность после победы на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в Москве. Такое мнение старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский высказал ТАСС.

Никитин стал победителем московского этапа Кубка мира, Павел Кротов занял четвертое место, Максим Буров стал седьмым, Илья Буров - 10-м. Для 23-летнего Никитина это первая победа на этапах Кубка мира, ранее россиянин трижды завоевывал бронзу. Спортсмен выступил на этапе Кубка мира в Москве в четвертый раз, в предыдущие годы он становился третьим, 11-м и 12-м.

"У Стаса сегодня все получилось, он молодец, надеюсь, что после этого этапа он обретет уверенность и дальше будет выступать на том же уровне. Павел Кротов немного сдал на этом этапе, значит, сейчас у него такое время, но все будет хорошо и у него. Максим Буров сегодня ошибся, и за это его сразу наказали, а попади он в финал, было бы неизвестно, как бы все сложилось. Илья Буров тоже сегодня ошибся сам, мог бы лучше выступить", - отметил Понгильский.

В женских соревнованиях Любовь Никитина заняла шестое место, Софья Алексеева - 13-е, Кристина Спиридонова - 15-е.

"Расстроился за Любу Никитину, она могла лучше выступить. Не знаю, что с ней произошло, то ли усталость, то ли долгий десятичасовой перелет из США как-то повлиял, но это выступление было не в ее стиле. Не думаю, что ребята перегорели или перенервничали из-за домашнего этапа, они опытные и уже не в первый раз тут выступают. Но нам есть над чем работать, так что будем работать", - добавил специалист.