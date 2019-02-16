Глава федерации: четыре российских фристайлиста способны бороться за золото на этапах КМ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лидеры сборной России по фристайлу Станислав Никитин, Павел Кротов, Максим Буров и Илья Буров имеют равные шансы на победу на каждом этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Об этом президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил журналистам.

В субботу золотую медаль московского этапа завоевал Никитин. Кротов занял четвертое место, Максим Буров стал седьмым, Илья Буров - 10-м, Руслан Катманов - 13-м, Вадим Хакимов - 15-м, Егор Кузьмин - 18-м, Даниил Вагин - 24-м, Василий Хлопотин - 28-м. В женских соревнованиях россиянка Любовь Никитина заняла шестое место, Софья Алексеева - 13-е, Кристина Спиридонова - 15-е.

"Это акробатика, здесь открытый воздух и балльная система оценок, тут возможно абсолютно все. С одной стороны, родные стены помогают на домашнем этапе Кубка мира, а с другой стороны, и нагрузка более серьезная, чем за рубежом, это всегда две стороны медали домашних соревнований. Во всяком случае у нас все основные спортсмены квалифицировались, все ребята вышли в финалы, Люба Никитина вышла в финал. Для Сони Алексеевой это вообще первый сезон, когда она выступает на мировых турнирах, она на чемпионате мира попала в суперфинал, поэтому в целом мы довольны", - сказал Курашов.

"Максим и Илья Буровы ошиблись, не попали в суперфинал, но это спорт. Мне обидно за Пашу Кротова, он заслужил уже пьедесталы, и тут у него опять обидное четвертое место. Главное, что у нас золотая медаль на домашнем этапе Кубка мира, конечно, этому рады, но всегда считаем, что могли бы выступить лучше. У нас очень сильная команда ребят, все четыре спортсмена готовы бороться за призовые места, и каждый из них мог стать домашним медалистом по фристайлу", - добавил глава федерации.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике прошел в Москве на Воробьевых горах.

"Старались, чтобы этап посетило больше зрителей, но, к сожалению, не смогли вместить всех зрителей, поскольку площадка ограничена. Но для нас это хороший показатель, что на фристайл приходит столько зрителей, в будущем мы будем пересматривать и количество стоячих мест и трибуны. Воробьевы горы своего рода кузница лыжных видов спорта, здесь традиционный склон, здесь своя школа с традициями по фристайлу, Воробьевы горы сильны и по атмосфере, и по расположению", - добавил Курашов.