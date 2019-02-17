Два очка Кучерова и шатаут Василевского помогли "Тампе" победить "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Тампа" со счетом 3:0 обыграла "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились россиянин Никита Кучеров (43-я минута), Янни Гурд (44) и Тайлер Джонсон (57). Кучеров также отметился голевой передачей. Он лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата, набрав 94 (27 шайб + 67 передач) очка в 59 матчах.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 20 сейвов. Для него этот матч стал шестым "на ноль" в сезоне и 18-м в североамериканской карьере.

Василевский стал первой звездой матча, Кучеров - второй, Гурд - третьей.

"Тампа" продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 92 очка в 59 матчах. "Монреаль" идет на седьмой строчке, после 58 встреч команда имеет 69 очков. Следующий матч "Тампа" проведет 19 февраля в гостях с "Коламбусом". "Монреаль" днем ранее сыграет на выезде с "Флоридой".