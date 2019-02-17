Боец Минаков потерпел первое поражение в карьере, уступив Конго

ТАСС, 17 февраля. Российский боец Виталий Минаков уступил по очкам в поединке против француза Шейка Конго на турнире Bellator 216 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

По итогам трех раундов все трое судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28. Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе (12 нокаутом).

Минаков является бывшим чемпионом Bellator. До этого поединка последний раз россиянин выступал в рамках организации в апреле 2014 года, тогда он победил Конго единогласным решением судей, после чего проводил поединки в Fight Nights Global. Минаков заключил контракт с Bellator на улучшенных условиях в конце августа.

43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (14 нокаутом) при 10 поражениях. Конго официально стал претендентом на титул Bellator в тяжелом весе, которым владеет американец Райан Бейдер.