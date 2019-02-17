Три очка Панарина помогли "Коламбусу" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Коламбус" одержал победу над "Чикаго" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (13-я минута), российский форвард Артемий Панарин (17, 41), Кэм Аткинсон (20) и Джош Андерсон (56). У проигравших отличились Патрик Кейн (17) и Джонатан Тэйвз (40).

Панарин также сделал результативную передачу, всего на счету 27-летнего нападающего 67 очков (24 шайбы + 43 передачи) в 55 матчах текущего сезона. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 39 бросков из 41 по своим воротам. Панарин был признан первой звездой матча, Бобровский - второй, Дюбуа - третьей. Форвард "Чикаго" Кейн продлил результативную серию до 17 матчей.

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. "Чикаго" с 57 очками в 59 матчах занимает 12-е место на Западе. В следующей встрече 19 февраля "Коламбус" на домашней площадке встретится с "Тампой", а "Чикаго" в этот же день дома сыграет с "Оттавой".

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Нью-Йорк Айлендерс" - "Эдмонтон" - 5:2;

"Аризона" - "Торонто" - 2:0;

"Виннипег" - "Оттава" - 3:4 ОТ;

"Каролина" - "Даллас" - 3:0.