Команда бойца ММА Минакова может подать протест на результат боя с Конго

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Команда российского бойца смешанного стиля (ММА) Виталия Минакова не согласна с решением судей в поединке организации Bellator с французом Шейком Конго и может подать протест. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

В ночь на воскресенье в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) Минаков уступил Конго в поединке организации Bellator решением судей. По итогам трех раундов судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28.

"Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это", - сказал Магомедов.

Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе (19 досрочно). 43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при 10 поражениях. Конго официально стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, которым владеет американец Райан Бейдер.