Шлеменко считает неправильным решение судей отдать победу Конго в бою с Минаковым

В ночь на воскресенье в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) Минаков уступил Конго в поединке организации Bellator решением судей. По итогам трех раундов судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28.

"Как я понимаю, вопрос есть в первом и третьем раундах. Третий раунд за Виталием. То, что один судья отдал все раунды Конго, - это абсурд, непонятно, куда он смотрел. Считаю, что Виталий выиграл бой, хоть это и было очень непросто", - сказал Шлеменко.

"Нужно отметить, что Конго хорошо подготовился", - добавил собеседник агентства.

Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе (19 досрочно). 43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при 10 поражениях. Конго официально стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, которым владеет американец Райан Бейдер.