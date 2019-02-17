Гаджиев: бой Минаков - Конго был близок к ничьей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Виталием Минаковым и французом Шейком Конго был близок к ничьей. Такое мнение ТАСС высказал глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

В ночь на воскресенье в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) Минаков уступил Конго в поединке организации Bellator решением судей. По итогам трех раундов судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28.

"Бой был достаточно близок к ничьей, - сказал Гаджиев. - Конго был результативнее и мощнее в своих атаках. Нужно отметить, что Виталий в третьем раунде провел тейк-даун на контратаке. В любом случае, бой был не столь активен на результативные действия, судьи могли принять решение в обе стороны".

Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе (19 досрочно). 43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при 10 поражениях. Конго официально стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, которым владеет американец Райан Бейдер.