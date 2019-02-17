Шайба Ковальчука не спасла "Лос-Анджелес" от проигрыша "Бостону" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Лос-Анджелес" уступил "Бостону" со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейк Дебраск (6-я и 19-я минуты), Брэд Маршанд (37) и Патрис Бержерон (60). У "Лос-Анджелеса" отличились российский форвард Илья Ковальчук (31) и Алекс Айафалло (56).

Всего на счету 35-летнего Ковальчука 27 очков (12 шайб + 15 передач) в 48 играх текущего сезона.

"Лос-Анджелес" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 58 матчей. "Бостон" одержал пятую победу подряд и идет третьим на Востоке, имея в активе 76 очков после 59 встреч.

В следующем матче "Лос-Анджелес" встретится на домашней площадке с "Вашингтоном", "Бостон" на выезде сразится с "Сан-Хосе". Обе встречи пройдут 19 февраля.

В других матчах игрового дня "Вегас" дома обыграл "Нэшвилл" (5:1), а "Ванкувер" на выезде уступил "Сан- Хосе" (2:3).