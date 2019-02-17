Газизов: в "Уфу" может перейти еще один российский футболист

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. В клуб "Уфа" может перейти еще один российский футболист в рамках зимнего трансферного окна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Трансферное окно в России закроется 22 февраля.

"Может прийти российский игрок, но также два игрока могут покинуть клуб, фамилии пока не могу назвать", - сказал Газизов.

Генеральный директор клуба рассказал о целях перед возобновлением чемпионата России. "Сейчас мы на 14-м месте, но хотим быть в середине и будем стараться выбраться из того положения, куда попали. Мы должны выигрывать в каждой взятой встрече. Сейчас самая основная игра, которая впереди, которой мы все живем и дышим, - это матч с "Динамо", мы все готовимся к этой игре, все мысли о ней, а потом будет видно", - заключил Газизов.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе уфимского клуба 16 очков после 17 встреч. В следующем туре чемпионата России подопечные Дмитрия Кириченко дома сыграют с московским "Динамо", встреча пройдет 3 марта.